رجاء الجداوي ومواقف جمعتها مع مختلف أجيال الطرب

مازال الحزن يخيم على الوسط الفني بعد رحيل هانم الفن العربي رجاء الجداوي، لكن قدر الدعاء والحب الكبير الذي حصلت عليه طوال حياتها و فترة مرضهاالقصير وبعد رحيلها يؤكد على استمرار وجود روحها بيننا.

استطاعت الجداوي دخول قلوب محبيها من مختلف الأجال على مدار أكثر من 60 عام من مسيرتها الفنية، فنجد لها عدة مواقف مميزة مع عدة أجيال من مطربي مصر والعالم العربي بداية من كوكب الشرق أم كلثوم مروراً بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والقديرة شادية، ختاماً بأبرز مطربي الجيل الحديث عمرو دياب، محمد حماقي،فالجمع بين قلوب أجيال مختلف بهذه الطريقة هو حدث نادر من نوعه، ولايستطيع فعله إلا من كان ذو قلب كبير وروح مفعمة بالحيوية والشباب والحياة.

كان لقاءها مع أم كلثوم من خلال حضور الأخيرة لعروض الازياء التي كانت تشارك فيها الجداوي، وكانت تثني

دائما على اتقدمه من أزياء ومتابعة جيدة لخطوط الموضة آنذاك، وصرح الناقد طارق الشناوي في غحدى لقاءاته التلفزيونية حول هذا اللقاء النادر بينها وبين أم كلثوم قائلاً:"ن من أشهر معجبي الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والتي كانت تحرص على حضور عروض ازيائها كانت السيدة ام كلثوم".

وكان لها صورة نادرة مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والفنانة القديرة شادية

بعد بصماتها التي تركتها مع أبرز القامات الغنائية في تلك الفترة، فازت بقلوب مطربي جيل التسعينات والألفينات وأبرزهم "عمرو دياب ومحمد حماقي"، حيث كانت تحرص الجداوي على حضور عدد من حفلات دياب آخرهم الحفل الختامي لمهرجان الجونة 2019، وعبَرت الجداوي عن سعادتها بأجواء الحفل قائلة:"كان في أحلى حالاته، ويقدم أغانيه بحب".

وكان آخر لقاء جمعها بـ دياب والفنانة دينا الشربيني في حفل توزيع جوائز‎ Joy ‎الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث اجتمعوا ثلاثتهما بعد فعاليات الحفل.

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وكان لها بصمة مميزة أخرى مع الفنان محمد حماقي، حيث اجتمعا في حفل توزيع جوائز مهرجان "فرسان الجودة" عام 2015، حيث حرص حماقي على تقبيلها بعد تحيتها له بسبب فوزه بلقب فارس الجودة كأول مطرب مصري يحصل على هذا اللقب، فرد تحيتها بقبلة لها قبل أن يصعد على المسرح ليستكمل تكريمه

وكان لقاءها الاخير معه خلال احتفالية "تحيا مصر" التي خصصت لتسيير زواج الفتيات، فقدم حماقي احتفالية مميزة لهذه المناسبة، وتواجدت الجداوي بجانبه لإلتقاط صورة تذكارية للحفل.

بعدما وجدنا علاقة الجداوي بمختلف الأجيال في الفن وفي حياتها الشخصية، نجد أنها كانت تتمتع بـ"أكسير الحياة" المتجدد طوال فترة حياتها ، حيث حافظت على علاقتها بمختلف الأعمار دون أن تشعرهم بفارق العمر بينهم، استطاعت دخول جميع قلوب محبيها، ولم تعطي فرصة للعمر أن يضع حدود لفنها ولعطائها، فمادام قلبها ينبض بالحياة ظل نهر حبها وعطاءها لاينبض حتى بعد رحيلها.