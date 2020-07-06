

التقي اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام القائم بأعمال رئيس نقابة الإعلاميين طارق سعدة، وأعضاء النقابة لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك.

أكد زين ضرورة استمرارية التواصل والتنسيق مع نقابة الإعلاميين بما يحقق الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية الهادفة علي نحو يسهم في تحقيق أهداف السياسة الإعلامية للدولة المصرية وأيضا تحقيق مصلحة الزملاء. الإعلامية الهادفة علي نحو يسهم في تحقيق أهداف السياسة الإعلامية للدولة المصرية وأيضا تحقيق مصلحة الزملاء.

وتوجه طارق سعده بالتهنئة لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام علي تجديد الثقة بتوليه رئاسة الهيئة لمدة اربع سنوات اخري واعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الوطنية للإعلام في سبيل تحديث وتطوير العمل خلال الفترة الماضية. وقال سعده إن الخطط المستقبلية هي خطط واعده ستؤتي ثمارها وتحقق أهدافها بتجويد الشكل والمحتوى الإعلامي وبما يحقق أيضاً مصلحة العاملين بالوطنية للإعلام. بتوليه رئاسة الهيئة لمدة اربع سنوات اخري واعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الوطنية للإعلام في سبيل تحديث وتطوير العمل خلال الفترة الماضية. وقال سعده إن الخطط المستقبلية هي خطط واعده ستؤتي ثمارها وتحقق أهدافها بتجويد الشكل والمحتوى الإعلامي وبما يحقق أيضاً مصلحة العاملين بالوطنية للإعلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسين زين يلتقي القائم بأعمال نقيب الإعلاميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.