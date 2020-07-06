صور .. أحمد زاهر في كواليس زنزانة 7

نشر الفنان أحمد زاهر بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. Advertisements وظهر أحمد زاهر من خلال الصور في كواليس تصوير فيلم زنزانة 7، والمقرر طرحه قريبًا بجميع دور العرض. كواليس تصوير فيلم زنزانة 7، والمقرر طرحه قريبًا بجميع دور العرض. يذكر أن فيلم زنزانة 7 من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة كل من نضال الشافعي، أحمد زاهر، تامر أمين، مايا نصري، منة فضالي، عبير صبري، إيمي إسلام، مصطفى هريدي، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، مدحت تيخا، منى منير، أشرف عبد العزيز، أيمن كشك. إبرام نشأت، وبطولة كل من نضال الشافعي، أحمد زاهر، تامر أمين، مايا نصري، منة فضالي، عبير صبري، إيمي إسلام، مصطفى هريدي، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، مدحت تيخا، منى منير، أشرف عبد العزيز، أيمن كشك.

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