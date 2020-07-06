غداً.. فيلم عجلتي على قناة التنمية الثقافية

ضمن مبادرة "الثقافة بين ايديك" يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السادسه مساء الثلاثاء ثالث عروض الأفلام الفائزة بمنحة الإنتاج التي اطلقها قطاع الصندوق منذ ثلاث أعوام ضمن فعاليات ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، للشباب بقيمة ٥٠ ألف جنيه . التي اطلقها قطاع الصندوق منذ ثلاث أعوام ضمن فعاليات ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، للشباب بقيمة ٥٠ ألف جنيه . حيث يعرض فيلم "عجلتي" من إخراج مصطفي مهدي الحاصل علي المنحة في الدورة الحادية عشر للملتقي

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