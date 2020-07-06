فيديو .. يارا تطرح أحدث أغنياتها الهروب

طرحت الفنانة يارا أحدث أغنياتها، والتي تحمل اسم الهروب، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية الهروب من كلمات مجد، وألحان صمت، توزيع شريف قاسم. Advertisements يذكر أن الفنانة يارا طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان حبيبي يا، والأغنية من كلمات أصايل، وألحان البحر، وتوزيع حاتم منصور، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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