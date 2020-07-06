تفاصيل .. إليسا تحضر ألبومها الجديد في 2020

تحضر النجمة إليسا ألبومها الجديد، والمرجح طرحه في شتاء 2020، كما تتعاون إليسا من خلاله مع شقيقها الموزع الموسيقي كميل خوري.
ويضم الألبوم على باقة لامعة من أجمل الأغاني،
يذكر أن النجمة إليسا طرحت مؤخرًا ألبوم بعنوان إلى كل اللي بيحبوني، وضم الألبوم على 16، ومن أبرز أغانيه: كرهني، نفسي أقوله، أنا وحيدة، لسه فيها كلام، حكايات، مريضة اهتمام، ارتاح وعيش، إنت ومعي، بينا نعشق، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.
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