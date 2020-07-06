رقم مميز لميسي.. 7% من 9 آلاف هدف سجلها برشلونة في تاريخه

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رقم مميز للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة.

ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ برشلونة سجل الهدف رقم 9000 منذ تأسيسه، في تاريخ المسابقات، بالهدف الذي سجله أنسو فاتي، في الفوز 4/1 على فياريال، أمس الأحد.

وأوضحت الصحيفة، أن ليونيل ميسي سجل 630 هدفا لبرشلونة في مختلف المسابقات، ما يعادل 7% من أهداف النادي الكتالوني منذ تأسيسه.

وسجل ميسي 27 هدفا وصنع 24 في 38 مباراة الموسم الحالي، ليصل إلى تسجيل 630 هدفا، في 725 مباراة مع برشلونة.

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وسجل ميسي أهداف بواقع 441 هدفا في 481 مباراة في الدوري الإسباني، و67 في 94 مباراة في كأس إسبانيا، و 122 هدفا في 150 مباراة في دوري أبطال أوروبا، كما سجل ميسي 5 أهداف في 5 مباريات في كأس العالم للأندية، و3 أهداف في 4 مباريات بكأس السوبر الأوروبي، و14 هدفا في 19 مباراة في السوبر الإسباني.

وأول هدف في تاريخ برشلونة سجله روما فورنس، في 5 أبريل 1909، في حين سجل فاتي الهدف رقم 9000 بعد 111 عامًا.

وكان أول ظهور للأسطورة ميسي مع الفريق الكتالوني يعود قبل 15 عاما، شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أول مباراة رسمية له بقميص برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني لكرة القدم مرتديا الرقم “30” .

في الدقيقة 82 من المباراة يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول 2004 استدعى المدرب الهولندي فرانك رايكارد ميسي صاحب الـ17 عاما ليشركه مكان البرتغالي ديكو، ومن يومها بدأت رحلة أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي في عالم الكرة المستديرة.