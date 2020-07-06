هانى البحيرى عن رجاء الجداوى: أسوأ أيام حياتى يوم وفاتها

الإثنين 6 يوليه 2020

مصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى والفنانة الراحلة رجاء الجداوى

نعى مصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، والتى وافتها المنية آمس الأحد بعد معاناة مع فيروس كورونا.



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وقال البحيرى. خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم خلال برنامجها من مصر المذاع على قناة cbc: "رجاء تعشق أى حاجة صنع فى مصر.. وكانت تشجع الصناعة المصرية فى الخارج.

الناس كانت بتحبها وبتحترمها كإنسانة فى كل مجال لها موقف محترم ومشرفة.. كلمتنى يوم 25 رمضان فجرا وكانت عاوزة تطمن عليا وخلى بالك على أمك وبنتك ومراتك.. وحب الدنيا ومفيش حاجة مستهلة.. وفى وقت نزلها تصوير بعد الفجر وبتحب شغلها جدا وتحترم شغلها وقدوة للفنانين الصغار".

وتابع: "العشر السنين اللى فاتوا رجعتنى لعرض الأزياء فى مصر.. وكانت تضيف لمساتها على كل حاجة فى الدفيله.. وعلمتنى إزاى أهتم بالسيدة وجمال المرأة فى الفساتين والملابس.. ومثال للمرأة الجميلة والمثقفة وبنت البلد وحافظة كل أسماء من يعمل معى.. وفقدنا قيمة كبيرة واليوم من أسوأ أيام حياتى، وكنت أتمنى أتكلم عن رجاء وهى موجودة وهى حاليا فى مكانة كبيرة عند ربنا".

والفنانة الراحلة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.