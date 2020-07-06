بيلا حديد منورة بـ"الأبيض" من الكمامة للقميص فى شوارع نيويورك

الإثنين 6 يوليه 2020

عارضة الازياء العالميه بيلا حديد

تعد بيلا حديد واحدة من أشهر عارضات الأزياء حول العالم، حيث تمتلك شعبية كبيرة وتمثل اهم براندات الموضه على مستوي العالم، ..



وقد ظهرت النجمة الشهيرة بإطلالة مغايرة لما اعتاد عليها محبيها من جرأة اعتادت عليها أثناء ظهورها، حيث التقط المصورين عدة صور لها أثناء سيرها في شوارع نيويورك حيث ارتدت قميص أبيض صاحبه كمامة بيضاء مناسبة للون أزياءها التي ارتدتها وفقاً لما جاء في موقع الديلي ميل الذى وصف تلك الإطلالة بالأنيقة.

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وكانت نشرت عارضة الازياء العالميه بيلا حديد، مقطع فيديو يعود للعام 2016، قبل فترة بالتزامن مع المظاهرات والاحتجاجات ضد العنصرية تجاه السود، حيث تظهر به طفلة سمراء البشرة تبلغ من العمر 9 أعوام فقط حينها، وهى تتحدث أمام مجلس مدينة شارلوت فى ولاية نورث كارولينا، عن شعورها بأنها تتلقى تعامل مختلف عن الناس الآخرين، وكان ذلك الخطاب المؤثر الذى ألقته الطفلة فى جلسة على خلفية إطلاق ضباط الشرطة النار على رجل أسود يبلغ من العمر 43 عامًا يدعى كيث لامونت سكوت.

وكتبت بيلا حديد، فى تعليقها على الفيديو، الذى نشرته عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، "سوف أترك هذا هنا فقط.. هذا الفيديو يحطم قلبى فى كل مرة أشاهده.. لقد قمتِ بعمل رائع يا طفلة.. أريد فقط أن أعانقها وأخبرها كم أنا فخور بها.. أتمنى لو لم يكن عليها أبدًا أن تشعر بهذه الطريقة.. أتمنى ألا يشعر أحد بهذه الطريقة.. لكن ليست هذه هى المسألة.. وعليها تغيير Black Lives Matter إنها قوة بالنسبة لى".