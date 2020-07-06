وفاة فنان أمريكي بفيروس كورونا بعد 90 يوماً من المعاناة

الإثنين 6 يوليه 2020

فارق الممثل المسرحي الكندي المعروف في الولايات المتحدة، نيك كورديرو، أمس الأحد الحياة، إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".



ونعت زوجة كورديرو، أماندا كوتس، عبر حسابها في "إنستغرام"، الممثل البالغ من العمر 41 عاما، مؤكدة أنه توفى أمس في مستشفى بلوس أنجلوس، بعد أكثر من 90 يوما على دخول قسم العناية المركزة فيه.

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وسبق أن خضع الممثل الفائز بجائزة توني والمعروف بأدواره في مسرح برودواي في نيويورك في أبريل الماضي لعملية بتر الساق اليمنى، بسبب تعرضه لارتفاع مستوى تجلط الدم فيها، ضمن مضاعفات كورونا.

وكان الأطباء يدرسون أيضا إمكانية إجراء عملية زرع الرئتين في مسعى لإنقاذ حياة الممثل.

ولدى كورديرو وزوجته كوتس طفل رضيع في سن عام.