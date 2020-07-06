نجوم "لعبة النسيان" ينعون رجاء الجداوي: "هتوحشينا يا طيبة"

نعى أبطال مسلسل "لعبة النسيان" الذي عُرض في رمضان 2020، الفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم الشخصية على موقع "أنستقرام".

ويعد "لعبة النسيان" آخر عمل فني شاركت فيه الفنانة الراحلة، إذ أصيبت بفيروس كورونا فور الانتهاء من تصوير مشاهدها.

وكتبت الفنانة دينا الشربيني عبر حسابها على موقع "أنستقرام": "هتوحشيني أوي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".





أما النجم أحمد داوود فقد ودّعها بنشر صورة لهما، معلقاً: "يا جوجا يا جميلة يا طيبة يا كريمة يا راقية يا حنينة ياللي علمتينى معاني كتير حلوة.. هتوحشينا أوي أوي".

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كما نشرت مريم الخشت صورة للفنانة رجاء الجداوي، وكتبت: "وداعاً للأم الأطيب على الإطلاق.. وداعاً لأول عارضة أزياء مصرية.. وداعاً للممثلة الأكثر صدقاً.. وداعاً للتاريخ الفني الكبير.. وداعاً رجاء الجداوي".





مسلسل "لعبة النسيان" من تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق، وشارك في بطولته رجاء الجداوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، وإنجي المقدم، وأحمد صفوت ومحمود قابيل.

وتدور أحداثه حول سيدة تدعى رُقية، تتعرض لحادث وعلى إثره تفقد الذاكرة المتعلقة بآخر 6 سنوات من عمرها، وتقع في مشاكل كثيرة بسبب هذه الحادثة.

وفي 24 مايو/أيار الماضي، أصيبت رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وعلى إثر ذلك دخلت مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية المصرية، وأصاب الخبر محبيها في العالم العربي بالحزن الشديد، وبعد 43 يوماً من الصراع مع المرض وافتها المنية.