Jul 06, 2020
علمنا ان شركة “لايف ستايلز ستوديوز” تعمل على قدم وساق على أغنية جديدة للفنان محمد نور وُصِفَت “بالحماسية والخطيرة”.
الأغنية مصرية بعنوان “جاني في ملعبي” وهي من كلمات والحان عزيز الشافعي والتوزيع الموسيقي لإسلام ساسو.
الاغنية تعمل عليها “لايف ستايلز ستوديوز” لتصبح جاهزة للطرح في الفترة المقبلة.
وفي إتصال لموقعنا مع الفنان محمد نور، أكد لنا أن الأغنية رائعة وخطيرة، حيث أثنى “نور” على الطاقة الايجابية التي يستمدها من رجل الأعمال فهد الزاهد صاحب الشركة المنتِجة خلال تواصلهما بالمراسلات الصوتية، مشدداً أنه دائماً ما يأخذ القوة منه وبالتالي يحمّسه على العمل لتقديم عمل فني مميز.
هذا الاعتراف من محمد نور، ليس بجديد على صاحب شركة لايف ستايلز ستوديوز، رجل الأعمال فهد الزاهد، خاصة أنه يواكب أدق التفاصيل في الأغنية ويعطي رأيه الصائب في المواضيع التي تحتاج الى تعديل وذلك لأجل مصلحة الفن والأغنية في آن معاً.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- جديد محمد نور مع لايف ستايلز ستوديوز ويعترف لبصراحة: هكذا يحفّزني فهد الزاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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