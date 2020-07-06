Jul 06, 2020
أكدت الفنانة دلال عبد العزيز أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ليست صديقة فقط بالنسبة لها ولكن كانت بمثابة شقيقتها.
وقالت “عبد العزيز” في تصريح لـ “اليوم السابع”: “ربنا يرحمها وهي أكيد في مكان أحسن وأفضل الآن وفي الجنة إنشاءالله وأنا ميرفت ورجاء كنا مثلث وفقدنا ضلعاً رئيسياً وربنا يصبرنا على فراقها”.
وأكدت دلال عبد العزيز أن الجميع كان يعشق رجاء الجداوي ويحبها لأنها طيبة وحنونة.
نذكر ان صداقة قوية تربط الثلاثي رجاء الجداوي، ميرفت أمين ودلال عبد العزيز منذ سنوات.
وكانت رجاء الجداوي قد توفيت صباح يوم الاحد بعد معاناة 43 يوماً مع فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر دلال عبد العزيز: “أنا وميرفت أمين فقدنا ضلعًا رئيسيًا في حياتنا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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