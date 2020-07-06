بالصورة- درّة تحتفل بهذه المناسبة خلال تواجدها على البحر

احتفلت الممثلة درّة بتخطي حسابها على موقع انستغرام حاجز الـ 12 مليون متابع.

وبهذه المناسبة، نشرت درّة صورة لها من عطلتها الصيفية على البحر وكتبت: “12 مليون متابع، أنتم شمسي التي تعطيني طاقة ونور ودفء وتشعرني بونس حتّى في أيام وحدتي.. شكرًا على وجودكم ومتابعتكم وحبّكم وكل شيء إيجابي”.

من جهة أخرى، تستأنف درّة تحضيرات فيلمها الجديد “الكاهن”، في الفترة المقبلة، حيث تعقد جلسات عمل مع الجهة المنتجة لوضع خطة نهائية حول موعد انطلاق التصوير الشهر المقبل مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا. يشارك في بطولة الفيلم هاني سلامة، درّة، محمد ممدوح وغيرهم، تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

آخر أعمال درة السينمائية فيلم “يوم وليلة”، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيي فكرى، بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع وغيرهم.