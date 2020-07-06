أحمد السعدني متأثرا بوفاة رجاء الجداوي

القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان أحمد السعدني صورة له مع الفنانة رجاء الجداوي وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وعلق أحمد السعدني على الصورة قائلا: "بحبك". وتوفيت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي داخل مستشفى "أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد. كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والأنبوبة الحنجرية، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم. Advertisements قد يهمك أيضا: أحمد السعدني يروي ذكرياته مع الثانوية العامة حلا شيحة تنعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

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