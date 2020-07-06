سيرين عبد النور توجه رسالة إلى البحر

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سيرين عبد النور بإطلالة جذابة لفتت بها أنظار متابعيها، وعلقت على الصورة قائلة: "كيف اخبر البحر أننا على اليابسة نغرق !!!".

وحازت الصورة على ردود واسعة من جانب متابعيها، وجاءت أبرز تعليقاتهم كالآتي: "كلامك مؤثر جدا، عروس البحر، شكلك يجنن".

وقدمت سيرين عبد النور خلال شهر رمضان 2020 برنامج "سهرانين معكم بالبيت" بمشاركة أحمد فهمي، وعرض عبر قناة MBC.

وكان من المقرر أن تشارك سيرين عبد النور في رمضان بمسلسل "دانتيل"، لكن توقف تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا، من بطولة محمود نصر ووسام فارس وسارة أبي كنعان وسلوم حداد، ومن تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح

Advertisements

قد يهمك أيضا:

سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة بـ"الأبيض المشرق"

أحدث ظهور لأحمد فلوكس عبر إنستجرام