التصريحات الأولى لابنة رجاء الجداوي تكشف اللحظات الأخيرة في حياتها

رحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في الساعات الأولى من الأحد، وبدت نجلتها الوحيدة أميرة مختار في غاية الحزن ‏أثناء مراسم الدخل.‏

صرحت أميرة مختار في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، أن آخر حديث دار ‏بينها وبين والدتها الراحلة، كانت تدعو فيه لعمرو أديب وأسرته قائلة كانوا عزوة وسند.‏

أوضحت ابنة رجاء الجداوي أنها منهارة بسبب بكاء عمرو أديب خلال الحلقة، مشيرة إلى أنه أول شخص استنجدت به في بداية أزمة ‏والدتها، لأنه كان قريبًا منهم.‏

أضافت أميرة أن الطبيب المعالج لرجاء الجداوي أخبرها أن والدتها، قبل دخول العناية المركزة وفقدان الوعي لم تكن تردد سوى 4 كلمات هم "الحمد لله، يا رب، راضية، أميرة"، ‏مؤكدة أنها تود أن يشفيها الله من أجل ابنتها أما هي فراضية بما أصابها.‏

تابعت مختار أن الأطباء ارتبطوا برجاء الجداوي عاطفيًا، لدرجة أنهم طلبوا من ابنتها أن يصلوا عليها في المستشفى قبل خروجها ‏منها، لأنهم اعتنوا بها خلال الـ43 يوم عزل في المستشفى، وكانت تدعو لهم، أما عن ابنتها روضة التي ربطتها بجدتها علاقة صداقة وطيدة، وتبادل آراء في مختلف المواضيع، أكدت أميرة مختار أنها تماسكت ‏وسافرت معهم حيث تسلموا الجثمان وشيعوها وصلوا عليها، غير أنها أمس فقدت أعز صديقاتها.‏

أشارت ابنة رجاء الجداوي إلى أن والدتها كانت راضية وشاكرة وحامدة لله بطريقة كبيرة، ليس لها مطالب في الحياة، سيدة عاشت ‏لتعطي بلا حدود ولا مقابل، وكل ما كانت تشتريه كان لابنتها وحفيدتها فلم تكن تشتري لنفسها أي شيء، وكل ما أرادت الحصول ‏عليه هو الابتسامة والتقدير المعنوي. ‏

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وشاركت رجاء الجداوي في تقديم فقرة "اسأل رجاء" مع عمرو أديب على مدار سنوات، بين برنامجه "القاهرة اليوم"، وكذلك في "الحكاية".

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها مع فيروس كورونا، عن عمر ناهز 82 عاما.

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