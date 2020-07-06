القاهرة – لايف ستايل
علق الشاعر بهاء الدين محمد، على حالة الانتشار التي حققتها المهرجانات في الفترة الأخيرة، والدعوات التي تنطلق من آن لآخر بمنعها، قائلًا: "أنا مع وجود هذا اللون وهذا الفن، وضد المطالبات بمنعها".
وأضاف بهاء الدين محمد، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، أن من الواجب تواجد المهرجانات بشرط الأدب والارتقاء بالكلمات وحسن اختيارها، موضحًا أن هناك مهرجانات تحتوى على كلمات خادشة للحياء و"مينفعش تدخل البيوت".
ورفض بهاء الدين محمد، سياسات المنع، موضحًا بقوله: "الأغنية ليس لها حدود أو قانون يمنعها، وطالما لها جمهور فلا يجب منعها".
قد يهمك ايضاً:
غيرة بين رحيم وبهاء الدين محمد بسبب إليسا
بهاء الدين محمد يسخر من تامر حسنى بسبب موسوعة "غينيس"
كانت هذه تفاصيل خبر بهاء الدين محمد يؤكد أوافق على أغاني المهرجانات لكن في حدود الأدب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.