توم كروز يحصل على تصريح من الحكومة البريطانية بإعفاءه من الحجر الصحي

قررت الحكومة البريطانية إعفاء النجم العالمي توم كروز ، وفريق عمل فيلمه Mission: Impossible، وذلك للسماح وتسهيل استئناف تصوير الفيلم، وذلك حسبما اكد موقع variety.

وتأتي هذه الخطوة بعد محادثة بين وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن وكروز في وقت سابق من هذا الأسبوع حول استئناف التصوير في أحدث أفلامه “المهمة المستحيلة”.

ويتم استئناف تصوير “Mission: Impossible” – بطولة وإنتاج توم كروز في Warner Bros Studios Leavesden بالقرب من لندن.

قال دودن: “إن أكبر الأفلام الرائجة في العالم والبرامج التلفزيونية الراقية يتم إنتاجها في بريطانيا، وهذا يعني إننا موقع مطلوب والذي بدوره يعطي عائدًا كبيرًا لاقتصادنا، كما إننا نريد أن تعود صناعة السينما مرة أخرى وإعفاء أعداد صغيرة من طاقم العمل الأساسي من الحجر الصحي هو جزء من التزامنا المستمر بالتسهيل في جعل الكاميرات تدور بأمان مرة أخرى “.

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