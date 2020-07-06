باسم ياخور يكشف أسرار وكواليس برنامج “اكلناها” ويوجه اعتذارًا لنسرين طافش

شارك الفنان السوري باسم ياخور في فيديو نشره، عبر قناته الخاصة على “يوتيوب”، تحدث فيه كواليس برنامجه “اكلناها”، والذي اثار الجدل كثيراً حوله وقد بيّن الكثير من التساؤلات التي لاحقته من المتابعين وعن الكواليس.

وقال ياخور إلى أن ذكر اسم الممثلة السورية نسرين طافش بكثرة في البرنامج، لم يكن مقصوداً، فقد ذُكر ثلاث مرات فقط، وعندما أجاب في إحدى الحلقات بأنها أكثر ممثلة بالغت بعمليات التجميل، لم يكن يتقصد ذلك، قائلاً: “فعلاً جاوبت على هذا السؤال بعفوية يمكن لأنها فنانة جميلة، وحكيت بمنتهى الود، بوجه اعتذاري إذا هي فهمت كلامي بطريقة غير صحيحة”.

قد يهمك ايضا:

رسالة كوميدية من زوجة باسم ياخور له

باسم ياخور يُبادر بالاعتذار لـ"أيمن رضا" ويكشف تفاصيل خلافهما