أمل حجازي تسخر من الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان

سخرت الفنانة أمل حجازي، من الأوضاع الاقتصادية المتردية في بلدها لبنان والتي يعيش على إثرها اللبنانيون في ظروف معيشية صعبة، وكتبت الفنانة اللبنانية، في تغريده ساخرة من الأوضاع المعيشية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “يحتل المواطن اللبناني المرتبة الثالثة بين الكائنات الحيّة على قدرة التحمّل بعد الجمل وأبو بريص”.

يأتي هذا بعد عدة أيام، من انتقاد المطربة أمل حجازي، سياسات الحكومة اللبنانية التي أدت إلى غرق البلاد في ظلام دامس بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء، وكتبت الفنانة اللبنانية في تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “الدولة وعدت وصدقت .. قريباً الكهرباء 24 / 24 انقطاع تام.. ظلامكم أوحش من الظلام”.

ويشار إلى أن لبنان يشهد نقصا متناميا منذ أسابيع في مادة المازوت، وارتفاع سعر بيعه في السوق السوداء بصورة كبيرة، تزامنا مع نقص المحروقات اللازمة لعمل المحطات الكهربائية في البلاد، الأمر الذى أدى إلى تعرض مناطق كاملة لتقنين واسع فى ساعات التغذية الكهربائية، سواء كهرباء الدولة أو تلك عن المولدات الكهربائية، وكذلك الأمر بالنسبة للمخابز والأفران التي تنتج الخبز.

وقام متظاهرون لبنانيون في مناطق عدة على مدى الأيام الماضية، بقطع الطرق وتنظيم مسيرات احتجاجا على غرق المناطق في الظلام معظم ساعات اليوم، فضلا عن الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان.

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