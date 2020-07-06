نضال الشافعي يؤكّد أنّه وأحمد زاهر أصحاب في فيلم "زنزانة 7"

بدأ منذ أيام قليلة تصوير فيلم «زنزانة 7» من جديد بعدما توقف لفترة طويلة، وهو بطولة العديد من النجوم منهم نضال الشافعي، و أحمد زاهر وآخرين، ويتم التصوير حاليا في مدينة الإنتاج الإعلامي.وقال نضال الشافعي : الفيلم يدور في قالب أكشن تشويقي مثير، ومليء بالأحداث التي سوف تشوق الجمهور، غير أن الكتابة مبدعة بدرجة كبيرة، أيضا يتخلله بعض المشاهد الكوميدية الخفيفة، والعمل سيكون مختلف تماما عن كل الأفلام الأكشن التي قدمت قبل ذلك من ناحية التناول الدرامي، غير أنه به مجموعة من كبيرة الفنانين، وأتمنى أن ينال إعجاب الجميع.

وأضاف : أجسد من خلال «زنزانة 7» شخصية منصور العايق، صديق حربي «أحمد زاهر»، ويغلب عليهما طابع الشر، ومع تتابع الأحداث تحدث بعض الأشياء التي تجعل المشاهد يسأل نفسه، هل ما حدث خيانة أم لا؟.

وتابع : أظهر في الفيلم بـ لوك جديد ومختلف تماما عن الأعمال التي قدمتها من قبل، وهذا ما أسعي إليه في أي عمل، غير أن الشخصية ستكون لها جوانب كثيرة منها العاطفية، الكوميدية، وبعض المواقف تكون حاسمة جداً، أيضا هناك جانب عاطفي، والعمل يتخلله تشابك كبير في العلاقات المتفرعة.وختم حديثه، وقال: الفيلم يقدم رسالة مهمة وهي أن على الشباب في كل وقت أن يحافظوا على بلدهم، وهذا هو المهم في حياة أي شخص لأنها الأساس في كل شيء.

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