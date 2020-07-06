رشيد الوالي في فيلم كوميدي مع سامية أقريو

كشف الفنان رشيد الوالي أنه يتعاون مع الفنانة سامية أقريو في عمل جديد، تشرف على إخراجه، وذلك بعد تقديمها أعمالا ناجحة رفقة بعضهما سابقا.

وأعلن الوالي في منشور على أنستغرام، أن عملا كوميديا جديدا، يجمعه بأقريو، حيث دون: “عمل جديد يجمعني مع صديقتي سامية أقريو من إخراجها. وهو كوميدي أيضا. وسوف أخبركم بالجديد فيه مرة مرة، نتمنى من الله أن تعود الأمور إلى طبيعتها بعد الحجر”.

وأضاف الوالي في حديثه مع جمهوره: “وحنا متخافوش غادي نأخذ احتياطاتنا إن شاء الله… من بعد نخلي لكم العناوين والشخصية والكاستنج. شكرا لوفائكم “.

وتجمع الوالي و أقريو صداقة فنية، حيث تعاملا سابقا في فيلم” محاين د الحسين”، إلى جانب فيلم” العاطي الله”، والسلسلة الكوميدية الشهيرة “الحسين والصافية”.

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