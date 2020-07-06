تقرير يكشف أبرز المعلومات عن زوج الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

يعد زواجهما واحداً من أطول الزيجات التي شهدها الوسط الفني، إذ استمرت لـ 46 عاماً، وكانت الأحداث التي سبقتها لا تبشر بأنها ستحدث على الإطلاق، إلا أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي كانت قد أكدت في لقاء تلفزيوني سابق، أنها حتى بعد وفاة زوجها لاعب الكرة المصري الراحل حسن مختار، ستظل متزوجة منه.

وعن اللقاء الأول الذي جمع بين الزوجين فكان في السودان، حينما كانت الفنانة الراحلة تشارك في عرض مسرحي وجاء عددٌ من لاعبي الكرة المتواجدين لحضور المسرحية، مما جعلها تتقدم لإلقاء التحية عليهم دون أن تعرف أحدا منهم، لكن ما لفت انتباهها حينها أن أحد اللاعبين كان يقرأ كتابا دون الاهتمام لمن حوله، وهو ما دعاها للسؤال عنه قائلةً: "مين المثقف ده؟"، ليخبروها بأنه "حسن مختار".

ويبدو أن ذلك الموقف لم يمر مرور الكرام، إذ فوجئت رجاء بمختار في اليوم التالي وهو يلقي عليها التحية ويقول لها: "على فكرة النهاردة شكلك عدل"، لترد عليه بـ "أفندم؟"، فما كان منه إلا أن أجابها: "أصل إمبارح كنتي زي البلياتشو"، قاصداً بذلك مساحيق التجميل التي كانت تضعها أثناء العرض، وتابع يسألها عن عملها، ليسخر منه وتبادله السخرية من دوره كحارس مرمى في كرة القدم.

وبعد ذلك العرض المسرحي توجهت رجاء إلى مدينة الخرطوم لتفاجأ به يتصل بها ويخبرها أنه قادم إلى المدينة، وذهب إلى مكان العرض جلس على نفس الكرسي الذي تجلس هي عليه، ليمر حينها أحد الصحافيين ويطلب منها أن ينشر صورة لها بصحبة خطيبها، لتؤكد له أن هذا الشخص ليس خطيبها وطلبت من مختار الرحيل قائلةً: "قوم من فضلك.. الراجل فاكر إنك خطيبي"، ليرد عليها قائلا: "طب وفيها إيه؟.. ما أنا هبقى خطيبك".

ولكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تفاجأت الجداوي مرةً أخرى بمختار عندما وجدته يستقل الطائرة العائدة إلى مصر معها وسألها عما إذا كانت مرتبطة أو متزوجة فأجابت بالنفي ليطلب منها أن يتزوج بها، وحينما سألته عن عمره، اكتشفت أنها تكبره بعامين، وهو ما رفضته على الرغم من أنه أخبرها بأن هذا الأمر لا يهمه وبأنه سيتزوجها.

وبعد أيام اتصل بها وطلب أن يحضر لمقابلة عائلتها، لتقع المفاجأة حينما اكتشفت أن والدتها تعرفه بسبب عشقها لكرة القدم وتشجيعها لنفس النادي الذي كان يلعب به، وتزوجت رجاء الجداوي في 6 أيام، مؤكدة أنه كان أعظم رجل في الحياة.

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يذكر أن حسن مختار هو أحد أفضل حراس مرمى مصر والعالم العربي، ولد فى 26 يناير 1944 فى بور فؤاد ببورسعيد ولعب كحارس مرمى لأول مرة فى نادى بور فؤاد ثم مع نادى القناة، وكان الأخير قد هبط من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية، ونتيجة وجود حسن مختار حارسا لمرماه عاد للصعود إلى الدورى الممتاز.

انضم بعدها حسن مختار إلى منتخب مصر وكان الوحيد الذي تم اختياره ليلعب مع منتخب مصر لكرة القدم من أندية الدرجة الثانية.

أما عن إنجازاته فقد قام حسن مختار بتدريب كل حراس المرمى الأفذاذ أمثال إكرامي، ثابت البطل، وغيرهم وكان هو أول من اكتشف عصام الحضري، وشارك فى تدريب المنتخب المصري فى أربع دورات لكأس العالم فى كرة القدم وهي: دورة البرتغال ودورة مصر عام 1997، ودورة الإمارات، بالإضافة إلى تدريب منتخب الشباب الذي شارك فى بطولة كأس العالم بهولندا، كما حصل مع المنتخب على كأس إفريقيا عام 1986.

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