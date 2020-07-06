شكرا لقرائتكم خبر عن قصتين في حياة رجاء الجداوى الزوجية لـ"نبيلة عبيد وسهير البابلى"..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت الفنانة القديرة رجاء الجداوى في بكاء الوسط الفني والمصريين والشعوب العربية بعد رحيلها عن عمر ناهز 82 عاما، بعد صراع كبير مع فيروس كورونا استمر لمدة 43 يوما داخل بمستشفي خليفة للعزل بمدينة الاسماعيلية، وتميزت رجاء الجداوى بطيبتها وحبها لكل من حولها ، ويذكر الكثير بأنها لم تتسبب في حزن أو زعل أي شخص منها، كم أنها كانت حريصة على إعطاء النصائح لزميلاتها داخل الوسط الفني ودفعهم الى فعل الخير دائما، بالإضافة إلى حبها الكبير لبلدها فكانت معروفة بشكل كبير بوطنيتها لمصر، وهو ما ظهر خلال العديد من الفعاليات الوطنية التي تواجدت فيها بشكل قوى.

الكثير يعلم أن قصة زواج الفنانة رجاء الجداوى من الراحل حسن مختار لاعب الكرة بنادى الاسماعيلي تعد من أطول حالات الزواج في الوسط الفني، وجمعهما قصة حب تعتبر درسا لكل العشاق، ورغم رحيله منذ 4 سنوات ألا أنها أخذت عهد على نفسها بأنها ستظل متزوجة منه حتى أخر لحظات حياتها فكانت الانسانة المخلصة والصادقة لزوجها حتى بعد وفاته.

في بداية الحياة الزوجية للفنانة رجاء الجداوى قصتين جميلتين، أولهما كانت بطلتها النجمة نبيلة عبيد، وهو ما كشفته الفنانة رجاء الجداوي أثناء ندوة الفنانة نبيلة عبيد على هامش تكريمها من مهرجان الاسكندرية السينمائى، حيث قالت أن لولا نبيلة عبيد لأصبحت عانسا وعلى حد قولها" اقعد جنب الحيط وأدور على أى حد يتجوزنى"، لأن بسبب اعتذار نبيلة عبيد عن عرض مسرحية "روبابيكيا" والمقرر عرضها في السودان والاستعانة بى بديلا لها، لم أكن أتعرف على زوجى حسن مختار.

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أما القصة الثانية فكانت بطلتها الفنانة القدير سهير البابلى، حيث كشفت الفنانة رجاء الجداوى بأن رغم ارتداءها فساتين زفاف في عروض الأزياء، إلا أنها لم ترتدى فستان الزفاف أثناء زواجها، واستلفت من صديقتها سهير البابلى "بلوزة" برتقالى اللون، و"جيب" ارتدتهم في عقد القران، وهو ما دفعها أن تشاهد ابنتها حين زواجها بفستان الزفاف وفرحتها لم تسعها وكأنها هى من ارتدت هذا الفستان