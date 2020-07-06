شكرا لقرائتكم خبر عن بسم الله.. المخرج أحمد خالد موسى يعلن ببدء تصوير فيلم 30 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المخرج أحمد خالد موسى، ببدء تصوير فيلمه الجديد "30 مارس"، الذى يقوم ببطولته كل من خالد الصاوى وأحمد الفيشاوى ودينا الشربينى، وهو من تأليف حميد المدنى، حيث نشر عبر حسابه على فيسبوك، صورة "خشبة الكلاكيت"، من إحدى شرفات مبانى شارع الأهرام فى مصر الجديدة، ويظهر فيها كنيسة البازيليك التى أنشأها البارون إمبان، صحبها بتعليق: "بسم الله".





وانطلقت صباح اليوم الاثنين، تصوير أولى مشاهد فيلم "30 مارس" بطولة خالد الصاوى ودينا الشربينى وأحمد الفيشاوى، في إحدى عمارات مصر الجديدة المقرر أن يطرح بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، من تأليف حميد المدنى، وإخراج أحمد خالد موسى، حيث جمعت المشاهد الأولى كل من دينا الشربينى، والفيشاوى، ومحمد جمعة، ويستمر التصوير في نفس اللوكيشن لمدة 48 ساعة، ثم ينتقل فريق العمل إلى مواقع تصوير أخرى.

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فيلم "30 مارس" من المقرر أن يتم تغيير اسمه أثناء التصوير، خاصة أنه صناع العمل يرغبون في تغييره ليكون اسماً تجارياً، وتجرى حالياً الشركة المنتجة إبرام باقى التعاقدات بعدما تعاقدت مع كل من خالد الصاوى، ودينا الشربينى، أحمد الفيشاوى، محمد جمعة، ندى موسى، وليد فواز، وأخرون.

يشار إلى ان دينا الشربينى، قدمت رمضان الماضى، مسلسل "لعبة النسيان"، مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.