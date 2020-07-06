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صور سام سميث يرقص فى شوارع لندن احتفالا بعودة الحياة لطبيعتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النحم سام سميث البالغ من العمر، 27 عامًا ، بنهاية الإغلاق في سوهو بلندن ، حيث رصدته عدسات المصوريين وهو يرقض ويغني في الشوارع مع الأصدقاء.وفي سياق متصل كان اعلن سام سميث بأنه بـ نسبة  "100%" أصيب بـ فيروس ، ولكنه لم يتعرض للفحص خلال إصابته بالمرض، حيث أوضح المغني أنه أصيب بالمرض في وقت سابق، لكنه بقي في المنزل بعد التشخيص الذاتي.واكتشف سميث ذلك، بعد إصابة  شقيقته بـ نفس الأعراض، مما دفع العائلة للخضوع لفترات عزل مدتها ثلاثة أسابيع.

 

وكانت وصلت مشاهدات فيديو كليب أغنية To Die For، الذى طرحه المغنى سام سميث، على حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب، إلى 34 مليون مشاهدة والفيديو كليب من إخراج جرانت سينجر، والأغنية من ألبوم سميث، الغنائي الجديد الذي يحمل نفس الاسم، To Die For.

 

وهذه كلمات الأغنية :

 

I look for you

 

Every day Every night

 

I close my eyes

 

From the fear From the light

 

As I wander down the avenue so confused

 

Guess I’ll try and force a smile

 

 

 

Pink lemonade sipping on a Sunday

 

Couples holding hands on a runway

 

They’re all posing in a picture frame whilst my world’s crashing down

 

Solo shadow on a sidewalk

 

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Just want somebody to die for

 

Sunshine living on a perfect day whilst my world’s crashing down

 

I just want somebody to die for

 

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