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شكرا لقرائتكم خبر عن صور سام سميث يرقص فى شوارع لندن احتفالا بعودة الحياة لطبيعتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النحم سام سميث البالغ من العمر، 27 عامًا ، بنهاية الإغلاق في سوهو بلندن ، حيث رصدته عدسات المصوريين وهو يرقض ويغني في الشوارع مع الأصدقاء.وفي سياق متصل كان اعلن سام سميث بأنه بـ نسبة "100%" أصيب بـ فيروس كورونا، ولكنه لم يتعرض للفحص خلال إصابته بالمرض، حيث أوضح المغني أنه أصيب بالمرض في وقت سابق، لكنه بقي في المنزل بعد التشخيص الذاتي.واكتشف سميث ذلك، بعد إصابة شقيقته بـ نفس الأعراض، مما دفع العائلة للخضوع لفترات عزل مدتها ثلاثة أسابيع.
وكانت وصلت مشاهدات فيديو كليب أغنية To Die For، الذى طرحه المغنى سام سميث، على حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب، إلى 34 مليون مشاهدة والفيديو كليب من إخراج جرانت سينجر، والأغنية من ألبوم سميث، الغنائي الجديد الذي يحمل نفس الاسم، To Die For.
وهذه كلمات الأغنية :
I look for you
Every day Every night
I close my eyes
From the fear From the light
As I wander down the avenue so confused
Guess I’ll try and force a smile
Pink lemonade sipping on a Sunday
Couples holding hands on a runway
They’re all posing in a picture frame whilst my world’s crashing down
Solo shadow on a sidewalk
Just want somebody to die for
Sunshine living on a perfect day whilst my world’s crashing down
I just want somebody to die for
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