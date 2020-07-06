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حياة وذكريات جديدة.. محمد الشرنوبي بصور جديدة بالأبيض والأسود من زفافه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان الشاب محمد الشرنوبي جمهوره بصور جديدة من حفل زفافه، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، معلقا عليها قائلا :" حياة جديدة وذكريات جديدة"، بعد حوالي شهرمن عقد قرانه علي راندا رياض، والذى تم وسط أجواء عائلية بسبب تفشى ، حيث اقتصر الاحتفال بالزواج على وجود الأسرتين فقط.

شرنوبي
شرنوبي

 

من ناحية أخرى قررت اللجنة الثلاثية للنقابات الثلاثة التمثيلية والسينمائية والموسيقية كف يدها عن خلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ، نظرا لأن الأمر مطروح أمام القضاء.

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كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت وقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية، المتضمن إيقاف الفنان محمد الشرنوبي، عن العمل والذي أصدرته في شهر فبراير الماضي، وذلك عقب تصاعد أزمته مع المنتجة سارة الطباخ، والتي تقدمت بشكوى ضده.

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