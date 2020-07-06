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شكرا لقرائتكم خبر عن حياة وذكريات جديدة.. محمد الشرنوبي بصور جديدة بالأبيض والأسود من زفافه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان الشاب محمد الشرنوبي جمهوره بصور جديدة من حفل زفافه، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، معلقا عليها قائلا :" حياة جديدة وذكريات جديدة"، بعد حوالي شهرمن عقد قرانه علي راندا رياض، والذى تم وسط أجواء عائلية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث اقتصر الاحتفال بالزواج على وجود الأسرتين فقط.
شرنوبي
من ناحية أخرى قررت اللجنة الثلاثية للنقابات الثلاثة التمثيلية والسينمائية والموسيقية كف يدها عن خلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ، نظرا لأن الأمر مطروح أمام القضاء.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت وقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية، المتضمن إيقاف الفنان محمد الشرنوبي، عن العمل والذي أصدرته في شهر فبراير الماضي، وذلك عقب تصاعد أزمته مع المنتجة سارة الطباخ، والتي تقدمت بشكوى ضده.
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