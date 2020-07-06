شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس يتحدث عن تجربته مع فيروس كورونا ومراحل تعافيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النجم العالمي توم هانكس، من أوائل النجوم العالميين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد ان أعلن إصابته في مارس الماضي، ومن ثم زوجته اثناء تواجده في استراليا لتصوير فيلمه Baz Lurhmann.

وفي تصريحات جديدة للنجم صاحب الـ 63 عاما، لصحيفة الجارديان، أكد من خلالها على ضرورة اتباع تعليمات السلامة والوقاية من الفيروس القاتل، منتقداً بشدة كل الذين لا يتخذون احتياطاتهم ومن ثم يصيبون بالفيروس وينقلونه للآخرين بسبب استهتارهم.

وقال هانكس: "عندما تم نقلنا انا وريتا للمستشفى في استراليا، قلت لنفسي انا أبلغ 63 عاماً ولدي بعض الامراض منها مرض السكري، وامتلك دعامة في القلب، هو ما أفقدني الأمل بأني ضمن العلامات الحمراء الخطر في المرض".

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مضيفاً "ومع الوقت لم ترتفع درجات الحرارة لدينا، ولم تمتلئ رئتنا بشيء من الالتهابات الرئوية وهو ما سبب بعض الارتياح في رحلة العلاج"، متابعاً هانكس "انا لست الشخص الذي يستيقظ في الصباح ويقول هل سأري نهاية اليوم ام لا، بسبب تلك الأعراض والخوف من الفيروس القاتل".

وقال الممثل العالمي صاحب الـ 63 عاماً "فقدت زوجتي إحساسها بالذوق والرائحة، وكانت تعاني من غثيان شديد، وكان لديها حمى أعلى بكثير مما كنت عليه، لقد عانيت من آلام في الجسم، كنت أشعر بالإرهاق طوال الوقت ولم أتمكن من التركيز على أي شيء لأكثر من حوالي 12 دقيقة، وهذا الجزء الأخير يشبه حالتي الطبيعية على أي حال".

وعلى سياق متصل، وجه هانكس الانتقادات اللاذعة لكل الذين لا يرتدون الكمامات الطبية ويتجولون في الشوارع دون مراعاة الأخرين، وهو ما يساعد في انتقال الفيروس الى ضحايا أكثر.