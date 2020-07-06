شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا يا ست الهوانم.. تامر حبيب والسعدني ومها أحمد ينعون رجاء الجداوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عدد من نجوم الفن نعي الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي ودعت عالمنا أمس بعد 43 يوما بالعزل فى مستشفي أبو خليفة فى الإسماعيلية عقب إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب المؤلف تامر حبيب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"انا عارف أنك معانا بروحك و حاسة و شايفة و سامعة كل اللي بيحصل و بيتقال و بيتعمل في كل لحظة... شفتي بقي ؟ مهما كان تصورك أن فيه ناس بتحبك، عمرك كنتي تحلمي أو تتمني طاقة حب زي دي".



تامر حبيب

وتابع :"شفتي روحك و عملك ورضاكي وعطائك وبهجتك وجدعنتك وخيرك على كل حد وأي حد وفي السر أكتر من العلن. قاعدلك ازاي ؟، شفتي سيرتك قد ايه عطرة ؟ و فراقك قد ايه فارق ؟، شفتي أنا اتعلمت منك معاني كتير حلوة قد ايه و انتي معانا ؟، و شايفة انا قد ايه لسة بأتعلم منك بعد ما روحتي احلي حتة و انا كبير وزي البغل كده ؟، يا بختي أنا و كل اللي قربوا منك... ويا رب يرزق اي حد بربع طاقة الحب اللي الدنيا حبيتهالك... يا هانم".

ومن جانبها حرصت الفنانة مها أحمد علي نشر عدد من الأيات القرآنية كصدقة جارية علي روح الفنانة الراحلة، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مطالبة جمهورها بالدعاء لها، معلقة عليها :"وداعا ياست الهوانم ان لله وانا اليه راجعون".

Advertisements



مها احمد

فيما نشر النجم أحمد السعدني صورتهما وهو يقبل يديها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها قائلا :"بحبك".