شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل مهاجما عبد الله رشدى: هل هذا رجل نفخر بكونه مسلم ويؤخذ منه حجة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن السيناريست مدحت العدل، هجوما على الداعية الدينى عبد الله رشدى، بسبب فتاويه التى دائما ما تثير الجدل، قائلا: "هل هذا رجل نفخر بكونه مسلم بل إنسان من أصله ويؤخد منه رأى أو حجة؟"

وكتب العدل، عبر حسابه على تويتر: "عبد الله رشدى: يجوز تزويج الطفلة إذا كانت سمينة تطيق الوطء والنكاح أو بالغة 9 سنوات.. هل هذا رجل نفخر بكونه مسلم بل إنسان من أصله.. هل لا يدرك هذا الشخص أن الجنس - إذا كان يفهمه- هو أن تطيقه جسدياً وقبلها نفسياً.. هل هذا رجل يؤخذ منه رأى أو حجة؟".

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وكان الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، تحدث مؤخرا عن كواليس فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية، الذى عرض نهاية التسعينيات فى القرن الماضى، وقال العدل إنه عرض ‏الفيلم فى البداية على المنتج سامى العدل لكنه رفض إنتاجه، لذا فكر فى إنشاء شركة العدل الجروب.‏

وأضاف أن الفنان محمد هنيدى لم يعجبه الفيلم فى البداية لكنه لم يقل له هذا إلا بعد نجاح الفيلم فى السينمات، وكشف أن النجم محمد حماقى ‏غنى فى الكورال وراء هنيدى فى أغنيات الفيلم، كما أوضح أن هنيدى أضاف بعض "الإفيهات" أثناء التصوير.‏