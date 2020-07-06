شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد لـ"الخليج 365": رجاء كانت عفيفة اللسان وكاتمة أسرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عبرت الديفا سميرة سعيد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن مدي عمق حزنها علي رحيل الفنانة رجاء الجداوي، مشيرة إلي أنها تعرفت علي الجداوي منذ أن استقرت في مصر.

وقالت سميرة سعيد أن رجاء الجداوي كانت عفيفة اللسان وكاتمة أسرار، وكانت شيك في كل شئ من الداخل والخارج وهو أمر نادر، فهي تربت علي أداب وطباع وخصال أصبحت قليلة حاليا.

وأشارت سميرة سعيد إلي أن رجاء الجداوي كان لديها طاقة حب كبيرة جدا وكانت نشيطة تسافر وتحضر حفلات وأحداث فنية وتكريمات وحتي لو مشغولة بعمل تستغل وقت الفراغ ولو ساعة في توزيع طاقة الحب والإيجابية علي من حولها وتبادر دوما بالسؤال وتطمئن علي محبيها.

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وكان جثمان الفنانة الرحلة رجاء الجداوي شيع أمس الأحد من مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالاسماعيلية وتم دفنها بمقابر البساتين بحضور عدد من الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكى وإلهام شاهين وميرفت أمين ودلال عبد العزيز وفيفى عبده وبوسى شلبى ومفيدة شيحة وشيماء سيف وزوجها محمد كارتر ومحمد الشقنقيرى ومنير مكرم.

آخر أعمال رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" والذي ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.