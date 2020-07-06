شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة رجاء الجداوي للشباب لتحقيق أحلامهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في آخر حوار للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، على قناة cbc، حرصت على توجيه نصائح عده للشباب لتحقيق أحلامهم، وروت كيف بدأت من الصفر وأنها لم تيأس ابدا، وقالت رجاء: "اشتغلت مستنتش لما تجيلى الفرصة الكبيرة ولكن خدت التدرج الطبيعى اللى لازم يحصل اللى تتسم به الخبرة تدرج في كل المهن تبقى هايل، وعشان توصل انك تبقى مدير فندق لازم في الأول تبقى حامل شنط".

وأضافت الجداوى: " بقول للشباب اللى بيتخرج من الجامعة ونفسه يبقى من الأول له مكتب و عربية تجيبه و توديه خلى حلمك موجود و اذا اتأخر خلى ليك بدائل بس متعقدش عل الكنبة جايز الفرصة تيجى بعد عشر سنين تكون عجزت ".

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي صباح أمس وشيع جثمانها في مقابر الأسرة بالبساتين.

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وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

وكانت رجاء الجداوي، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.