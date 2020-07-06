شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز مع خطيبها رودريجيز على العجلة بالكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص النجمة جينيفر لوبيز من وقت لآخر على الترفيه عن نفسها بصحبة خطيبها اليكس رودريجيز مثلما ظهر مؤخراً حسب موقع الديلي ميل الذى نشر عدة صور التقطتها عدسات مصوري الباباراتزى للنجمة الشهيرة أثناء ركوبها العجلة وتجولها في غرب هامبتون مع حرصهما على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حيث ارتدوا الكمامات.



لوبيز وخطيبها

وكانت رصدت عدسات المصورين النجمة جنيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجيز وهما يلعبان مباراة البيسبول في المنزل خلال احتفالهما بعيد الاستقلال.



لوبيز

وجمعت المباراة بين جينفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجيز زبعض أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.

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وكانت النجمة جنيفر لوبيز قد عادت للعمل من جديد، حيث نشر موقع ديلي ميل صورا من داخل الاستوديوـ حيث تستمع إلى مشروعها الغنائى الجديد، وهي الصور التي نشرتها لوبيز علي حسابها علي إنستجرام وكتبت أن الصيف حل وأنها تطبخ في إشارة لأنها تعمل على مشروع غنائى جديد، ما جعل النجم مالوما يعلق علي الصورة قائلا إنه ينتظر ما تطبخه.

وفى سياق مختلف أعلنت النجمة العالمية جنيفر لوبيز انضمام كلب جديد لعائلتها، حيث أهدت به نجلها الصغير ماكس، و نشرت فيديو له وهو يلهو من الكلب، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليه "مرحبًا بك فى عائلتنا".

على جانب آخر قررت جينفر لوبيز الاستمتاع بالصيف على طريقتها الخاصة، بعدما رفعت شعار العائلة هي أهم شيء، وهو نفس الشعار التي تضعه ضمن أهم أولوياتها دائماً، حيث ظهرت النجمة الشهيرة مؤخراً من خلال صور رصدتها عدسات مصوري الباباراتزي ونشرت خلال تقرير في موقع الديلي ميل الإنجليزي، الذى أكد أن النجمة الشهيرة وبعد ثلاثة أيام من إعلانها العودة للعمل من جديد فضلت الاستمتاع بالتزامن مع العمل على شاطئ البحر.