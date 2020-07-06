شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى حرصت على عدم إحراج أي متابع لها.. وكانت ردودها قمة فى الشياكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت الراحلة رجاء الجداوي تحرص دائماً على عدم إحراج أي متابع لها عبر حسابها على "انستجرام"، وكانت ترد بكل رقة وشياكة كعادتها التي أثرت قلوب جميع محبيها في الوطن العربى، كما كانت تعطى نصائح للفتيات و السيدات عندما يسألونها عن كيف يحافظن على جمالهن مثلها حتى عندما تقدمت في العمر، ومن بعض ردودها على متابعيها:" اهتمى بنفسك ده شيء مهم و أكيد انت قمر، ربنا يسعدك زى ما أسعدتنى ألف شكر، لما تشوفينى أوى وقت كلمينى أنا بحب كل الناس، كلماتكم الرقيقة المفعمه بالحب تمس قلبى".

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي صباح أمس وشيع جثمانها في مقابر الأسرة بالبساتين

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

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وكانت رجاء الجداوي، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.