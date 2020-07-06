شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى وأحمد الفيشاوى وجمعة يصورون "30 مارس".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق صباح اليوم الاثنين، تصوير أولى مشاهد فيلم "30 مارس" بطولة خالد الصاوى ودينا الشربينى وأحمد الفيشاوى، في إحدى عمارات مصر الجديدة المقرر أن يطرح بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، من تأليف حميد المدنى، وإخراج أحمد خالد موسى، حيث جمعت المشاهد الأولى كل من دينا الشربينى، والفيشاوى، ومحمد جمعة، ويستمر التصوير في نفس اللوكيشن لمدة 48 ساعة، ثم ينتقل فريق العمل إلى مواقع تصوير أخرى.

فيلم "30 مارس" من المقرر أن يتم تغيير اسمه أثناء التصوير، خاصة أنه صناع العمل يرغبون في تغييره ليكون اسماً تجارياً، وتجرى حالياً الشركة المنتجة إبرام باقى التعاقدات بعدما تعاقدت مع كل من خالد الصاوى، ودينا الشربينى، أحمد الفيشاوى، محمد جمعة، ندى موسى، وليد فواز، وأخرون.

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يشار إلى ان دينا الشربينى، قدمت رمضان الماضى، مسلسل "لعبة النسيان"، مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.