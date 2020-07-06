ليلى علوي: "مفيش بنت ماتعرضتش للتحرش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تفاعلت النجمة ليلى علوي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مع حملات التوعية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمناهضة التحرش، والتي انضمت لها العديد من الفنانات

ونشرت "ليلى" مشهد لها من فيلم "المغتصبون"، وعلقت: "مفيش بنت ماتعرضتش للتحرش، جملة بتتردد كتير اليومين دول وسط الحوادث المؤسفة اللي بنعيشها وبنسمع عنها، جملة صادمة ومرعبة ومن المخيف إن الشواهد بتقول إنها حقيقة".

وتابعت: "عشان كده لازم نقف عندها، وكل بنت وست تفكر وتقرر إنه مش من حق أي حد أيا كان إنه يخترق خصوصيتها ويقتحم مساحة هي ماسمحتش بيها، لا لفظًا ولا فعلًا ولا بأي شكل من الأشكال، لأن السماح بأي تجاوز غلط، وممكن يتطور لما هو أسوأ".

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وأضافت: "لما عملت فيلم المغتصبون سنة ١٩٨٩ المستوحى مع الأسف عن قصة حقيقية هزت المجتمع كله وقتها (قصة فتاة المعادي)، عشت التجربة القاسية دي من خلال الشخصية وحسيت بإحساس كل بنت اتعرضت لانتهاك بشع وكنت ومازلت مساندة لبطلة الفيلم صفاء كامل، اللي قررت تاخد حقها وتعلن عن اللي اتعرضتله مهما كانت الظروف".

واستكملت: "وقتها وصلت عقوبة المغتصبين للإعدام، ومن يومها ولحد النهاردة ودلوقتي بالذات وأنا بدعو كل بنت اتعرضت لتحرش من أي نوع إنها تتكلم وترفض وتاخد حقها الكامل بالقانون، علشان تقدر تكمل حياتها وعلشان تمنع الأذى عن بنات تانية ممكن يتعرضوا للي هي اتعرضتله".

واختتمت حديثها قائلة: "أدعو كل بنت خايفة أو قلقانة أو مش عارفة الطريق الصحيح إنها تتواصل مع المجلس القومي للمرأة على رقم ١٥١١٥ وهتلاقي كل الدعم سواء نفسي أو قانوني أو استشارة تحتاجها من أي نوع، دمتن جميعًا بخير وفي أمان".

وكانت عدد من الفنانات قد أعلن تعرضهن للتحرش، أبرزهن سلمى أبو ضيف، سارة عبدالرحمن، رانيا يوسف، وأخريات.