بعد بكاء عمرو أديب على الهواء.. شهيرة: "ياريتك شوفتي يا رجاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة الكبيرة شهيرة، على بكاء الإعلامي عمرو أديب، في حلقة أمس الأحد، ببرنامجه "الحكاية" على شاشة (إم بي سي مصر)، تأثرا على رحيل النجمة الكبيرة رجاء الجداوي.

وكتبت شهيرة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "عمرو أديب يبكي رجاء الجداوي على الهواء، وجعلنا نبكي معه، ياريتك يا رجاء شوفتي وسمعتي اللي قاله عنك وامتنانه لكي طوال صحبتك له طوال عشرين سنة".

وتابعت: "الله يرحمك يا روجا يا حبيبة الكل، ذهبتِ إلي ربك راضية مرضية صابرة ومحتسبة".

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ورحلت النجمة رجاء الجداوي، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد 5 يوليو، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ودفنت "رجاء" بمعرفة الطب الوقائي، بمدافن خالتها تحية كاريوكا بالبساتين، وسط حضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم أشرف زكي، وإلهام شاهين.

وللراحلة الكبيرة مسيرة فنية حافلة، ومن أبرز أعمالها "دعاء الكروان"، "إشاعة حب"، "عائلة الحاج متولي"، "الواد سيد الشغال"، "الزعيم"، وغيرها من الأعمال.