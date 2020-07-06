اَخرهم رجاء الجداوي.. فنانون لم يتم لهم جنازات شعبية بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

حُفرت في الذاكرة جنازات شعبية لفنانين رحلوا، وسار خلفهم الآلاف من المحبين، ولكن فيروس كورونا كان سببا في عدم حظوة عدد كبير من الفنانين بالجنازات الشعبية التي تليق بمكانتهم وتعكس حب الجمهور لهم الذي حرم أيضا من توديعهم.

آخر هؤلاء النجوم هي الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت أمس، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء، وحرص عدد كبير من جمهورها وأصدقائها ومحبيها على وداعها عبر هذه المواقع بعد أن فشلوا في مرافقة جثمانها إلى مثواه الأخير.

وحضر الدفن عدد قليل جدًا من أصدقائها المقربين: ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وإلهام شاهين وفيفي عبده وشيماء سيف وزوجها، وأشرف زكي ومحمد الشقنقيري ومنير مكرم.

كانت الفنانة رجاء الجداوي قد أعلن عن إصابتها بكورونا ليلة عيد الفطر الماضي، وظلت تتلقى العلاج بمستشفى العزل حوالي 43 يومًا.

- حسن حسني

توفي الفنان القدير حسن حسني يوم السبت 30 مايو الماضي عن عمر ناهز الـ89 عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وشيعت جنازته من المستشفى لمقابر الأسرة بطريق مصرالفيوم، واقتصر الحضور على أفراد أسرته وأقاربه وعدد قليل من محبيه، وبعض الفنانين منهم سعد الصغير، ومحمد الصاوي، ومنير مكرم.

- إبراهيم نصر

توفى الفنان إبراهيم نصر فجر الثلاثاء الموافق 12 مايو الماضي عن عمر ناهز 69 عاما، إثر أزمة قلبية، وشيعت جنازته من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ثم دفن بمقابر الأسرة بمنطقة العباسية.

ولم يشارك في جنازته سوء أسرته وعدد قليل من جيرانه ومحبيه.

- جورج سيدهم

توفى الفنان القدير جورج سيدهم، في 27 مارس الماضي، عن عمر ناهز 82 عاماً، واقتصرت الجنازة التي شيعت من كنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولي بمدينة نصرعلى حضور زوجته الدكتورة ليندا وقلة من الأقارب والفنانين بينهم الدكتور أشرف زكي، الفنان هاني رمزي وشقيقيه ايهاب وأمير رمزي، والفنانة الهام شاهين، والفنانة دلال عبد العزيز، مع حرصهم على ارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الوقائية.

والجدير بالذكر أن الفنان القدير سمير غانم والذي يعد من أعز أصدقاء الفنان الراحل جورج سيدهم قد تغيب عن حضور جنازة صديقه جورج بسبب صدمته وانهياره بعد سماعه الخبر لدرجة افقدته القدرة على الكلام آنذاك وفقاً لما قالته زوجته الفنانة دلال عبد العزيز

وفي سياق آخر حرص رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على إرسال برقية عزاء لأسرة جورج سيدهم لتعزيتهم ومواساتهم وفقاً لما قاله القس أثناء الصلاة على جثمان الفنان الراحل داخل الكنيسة.

- محمود جمعة

توفي الفنان الراحل محمود جمعة يوم الجمعة، الموافق 3 يوليو الجاري، إثر تعرضه لوعكة صحية ادخلته في غيبوبة استدعت نقله إلى غرفة العناية المركزة داخل مستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية حتى وافته المنية داخل المستشفى.

وحضر جنازته عدد من أهله وأصدقائه المقربين من قرية الشموت مركز بنها.

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- محمود مسعود

توفى الفنان محمود مسعود في 11 يونيو الماضي عن عمر ناهز 68 عاماً، إثر هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية وبعض أمراض الصدر داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية ثم دفن بمقابر الأسرة بطريق صلاح سالم.

وقد تم تشييع الجثمان من المستشفى إلى مقابر الأسرة مباشرة دون أي حضور جماهيري وفني.

- صلاح فايز

توفي الشاعر صلاح فايز يوم 5 أبريل الماضي عن عمر ناهز 86 عاماً. واقتصرت جنازته على أسرته فقط. والشاعر الراحل صلاح فايز كان لواءً سابقا بالقوات المسلحة.

كما كتب العديد من الأغاني منها بعد بيتنا ببيت لمحمد فوزي، وغدارين لمحرم فؤاد، وحشتني لسعاد محمد، كده برضه يا قمر لهاني شاكر، الحب الحقيقي لشادية، في الركن البعيد الهادي لأنغام وغيرهم.

- نبيل خلف

توفي الشاعر نبيل خلف في 16 مايو الماضي عن عمر 72 عاما. واقتصرت جنازته على عدد قليل جدًا من أسرته وأصدقائه المقربين. نبيل خلف مؤلف وشاعرغنائي كتب العديد من الأغانى للعديد من الفنانيين فى مصر والعالم العربى منهم المطرب اللبنانى وائل جسار الذى تعاون معه فى اﻷلبوم الدينى "فى حضرة المحبوب" والذى لاقى نجاحا كبيرا لدى الجمهور العربى، كتب عدة مسرحيات درامية أيضا منها مسرحيته الشعرية "ثورة الشطرنج".

- أحمد دياب

توفي الفنان أحمد دياب في 16 أبريل الماضي عن عمر ناهز 75 عاماً وتم دفن جثمانه في مقابر الغفير دون اقامة أي مراسم أو جنازة. الفنان الراحل أحمد دياب كان متزوجاً من قسمت ابنة النجم الكبير الراحل رشدى أباظة وانجب منها ولد مقيم بالولايات المتحدة الامريكية وهو متزوج ولديه أبنه تشبه جدها الراحل رشدي أباظة.

وشارك الراحل أحمد دياب فى العديد من الاعمال الفنية مثل "أين قلبى" مع يسرا، "حجر جهنم"، و"سلسال الدم 4و5" و"حق مشروع" و"الجماعة 2" بشخصية حيدر باشا، و"أنا شهيرة أنا الخائن"و"عفاريت عدلى علام" و"أستاذ ورئيس قسم" مع الزعيم عادل إمام.

- علي عبد الرحيم

توفي الفنان على عبد الرحيم في 2 يونيو الماضي إثر ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم، وشيعت جنازته بمقابر الأسرة بالقاهرة وتم العزاء داخل منزل أسرته نظراً لقرارات الدولة المتعلقة بمنع التجمعات تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الفنان على عبد الرحيم شارك في العديد من الأعمال الفنية أبرزها مشاركته في فيلم فيلم "شمس ‏الزناتى" للزعيم عادل ‏إمام .

- محمود الشوربجي

توفي الفنان محمود الشوربجي يوم 4 من شهر يونيو الماضي عن عمر ناهز 67 عامًا، وتم دفن الجثمان بمدافن أسرته دون مراسم.

الراحل شارك في رمضان الماضي، بعدة أعمال هي "الفتوة" للنجم ياسر جلال، "اللعبة" لشيكو وهشام ماجد، "يا أنا يا جدو" للفنان أحمد بدير، "اتنين في الصندوق" للفنان حمدي الميرغني، "القمر آخر الدنيا" للفنانة بشرى.

أشرف سالم

رحل الملحن أشرف سالم، الخميس 4 يونيو الماضي، بعد تعرضه لذبحة صدرية، قبل دخوله المستشفى بيومين، ورحل عن عمر 50 عامًا. وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة دون مراسم، واكتفى العديد من نجوم الغناء بنعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الملحن أشرف سالم صاحب رصيد كبير من الألحان لغالبية نجوم الأغنية، منها ما قدمه مؤخرا مع سميرة سعيد "واقع مجنون" وقبلها "ليلة حبيبي"، ومع محمد منير "صوتك" و"ويلي"، ومع آمال ماهر "مش راجعلك تاني"، ومع محمد فؤاد "مش باقي على حاجة"، ومع إيهاب توفيق "عامل خجول" و"أقوى من هواك"، ومع جنات "جواز سفر".