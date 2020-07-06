فاطمة المعدول عن رجاء الجداوي: تعرضت للتنمر بسبب خالتها وكانت السمراء المنبوذة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الكاتبة فاطمة المعدول، عن تعرض الفنانة الراحلة رجاء الجداوي للتنمر في طفولتها، إذ وجدت في المدرسة من يعايرها بسبب كون خالتها تحية كاريوكا "راقصة".

وتحت عنوان "درس رجاء الجداوي"، كتبت فاطمة المعدول، عبر صفحتها بموقع فيسبوك،: " يتصور البعض أن رجاء الجداوي أول مرة تتعرض للتنمر، وهي كبيرة ، لكنها طبعا تعرضت له وهي طفلة صغيرة في المدرسة، لتجد من يعايرها أن خالتها راقصة، وهي الطفلة الصغيرة التي انتزعت من حضن أمها لتتبناها الخالة النجمة المشغولة بالحياة والقوية، وهي الشابة التي اختلفت مع خالتها وهي صغيرة وخرجت لتواجة الحياة بمفردها ولم تضيع بل خرجت لتعمل في شركة أتوبيس، تسلم الكمسارية التذاكر وتحاسبهم".

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وأضافت،: "عملت وكافحت وتحكي بكل حب وأريحية، أنها في أول عملها بعروض الأزياء كانت السمراء المنبوذة ،وسط الخواجات المتمصرات الشقراوات، وانها ظلت مدة كبيرة يعطونها أسوأ الألوان ،وأن الذي أنصفها جمال عبد الناصر شخصيا، حينما كانت مصر ستقيم أسبوع ثقافي في أحد الدول الأوروبية ، وأرسلوا له أسامي العارضات والعارضة التي سترتدي علم مصر، ولكن عبد الناصر سألهم عن البنت السمراء المصرية، وأمرهم أن تكون هي العارضة الأولى التي ترتدي علم مصر وهنا كانت النقلة الكبيرة".

المعدول اختتمت: " لم تتكلم عن تاريخها أو ماتعرضت له بمرارة أبدا، بل تسامحت، وعملت وظلت تعمل حتي آخر أيام حياتها، لم تختلق ماضي غير موجود ولم تتمسح في زوج ليرفعها أو يسندها، بل كونت أسرة مصرية محترمة جميلة، قدمت نفسها أنا رجاء الجداوي المرأة المصرية الأصيلة التي عملت ونجحت حتي أصبحت أيقونة مصرية أصيلة نفخر بها ويحبها كل من يقترب منها ويري معدنها الأصيل، أنها السمراء ذات القلب الذهب والعقل الألماظ التي ظلت تعطينا الدروس حتي وافتها المنية الف رحمة ونور عليها".

ورحلت النجمة رجاء الجداوي، صباح أمس الأحد، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع فيروس كورونا.