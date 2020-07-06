تميم يونس يقاضي من اتهموه بالتحرش عبر "السوشيال ميديا" ويطالبهم بـ10 ملايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدر "اليوتيربر" تميم يونس، بيانًا صحفيًا أعلن فيه توجهه صباح اليوم إلى شرطة الإنترنت، وتقدمه ببلاغ ضد كل من كتب على مواقع التواصل الاجتماعي، يتهمه بالتحرش بفتيات.

وكتب في البيان "هذه الكتابات سببت لي ولأسرتي وأولادي ولمن يتابعني من المعجبين بما أقدمه لهم، إزعاجًا شديدًا. وغرضي من البلاغ أن أوجه رسالة أن الفنانين يجب ألا يكونوا صيدًا سهلًا لمن يصطاد في الماء العكر من أدعياء الشهرة، وأن أتبرع بكل ما سأحصل عليه من تعويضات طالبت بها، وهي عشرة ملايين جنيه، إلى المجلس القومي للمرأة تقديرًا مني لدوره المهم الملموس في مواجهة قضية التحرش بالفتيات".

وأضاف تميم "وتتبع الشرطة، حاليًا أصحاب هذه الكتابات لإحالتهم إلى النيابة العامة ثم المحاكمة الجنائية، وكلفت المحامي الأستاذ الدكتور حسام لطفي بأن يتابع مكتبه هذا الملف الذي أكد لي أن هذه الكتابات تشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، حيث تشكل سبا وقذفا عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

ووجه نصيحة لكل من يتابعه: "التواصل الاجتماعي لا يكون بالإساءة والتجريح، وإلصاق التهم بالمشاهير للنيل منهم لابتزازهم أو فض الجمهور من حولهم.. وأعد جمهوري بأن أظل عند حسن الظن بي دائمًا، ولنتكاتف معًا لمواجهة التحرش بكل صوره، لأنه سلوك شاذ من نفوس مريضة تحتاج علاجا وجزاءً" .