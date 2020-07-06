إيرادات الأحد.. "Siberia" في المركز الرابع و"Jumanji" العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي أمام الجمهور، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تستقبل 50 دار عرض حتى الآن محبي السينما.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري من إيرادات يوم الأحد 5 يوليو..

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حافظ فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، على بقائه في الصدارة في قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية، محققًا 32 ألفًا و190 جنيهًا، ويأتي فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، في المرتبة الثانية، بعد تحقيقه 20 ألفا و982 جنيهًا، وحصل على الترتيب الثالث فيلم " The Call Of The Wild" بطولة Harrison Ford، محققًا 9 آلاف و824 جنيهًا.

يأتي في الترتيب الرابع فيلم "Siberia" بطولة Willem Dafoe، والذي حقق 9 آلاف و741 جنيها، وذهب المركز الخامس لفيلم "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، وبلغ ما حققه من إيراد أمس 6 آلاف و383 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Brahms: The Boy 2" محققًا 6 آلاف و257 جنيهًا.

فاز بالمركز السابع فيلم " Escape From Pretoria"، بعد تحقيقه 5 آلاف و208 جنيهات، وذهب المركز الثامن لفيلم فيلم "Onward" بطولة Tom Holland، وحقق 4 آلاف و295 جنيها، وفي المركز التاسع يأتي فيلم "I Still Believe"، بطولة K.J. Apa، بعد تحقيقه 3 آلاف و996 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم فيلم "Jumanji" محققًا 3 آلاف و300 جنيه.