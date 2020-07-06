شريف إدريس يدعو بالشفاء لصديقه الفنان محمد صلاح بعد إصابته بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: حرص الفنان شريف إدريس على الدعاء لصديقه الفنان محمد صلاح آدم، والذي أعلن مؤخرا عن إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب شريف عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك "خالص الدعاء للصديق والأخ الفنان محمد صلاح بالشفاء من وباء الكورونا اللعين.. سلامتك يا صلاح وان شاء الله تخرج بالسلامة لبيتك وولادك وتكمل كل أحلامك وتحققها". صلاح كان قد أكد وجوده في مستشفى بالعباسية، لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا، وأشار أن الأطباء سألوه عن سبب تأخره في الكشف، وتحدث في منشور كتبه على فيسبوك، عن عدم خوفه من الموت، ولكنه حزين لأنه قد يأتي دون أن يحقق أحلامه في عالم التمثيل ويحصل على الفرصة التي يتمناها، مطالبا بالاهتمام بأصحاب المواهب الحقيقية.

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