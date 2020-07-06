تراند اليوم : هيفاء وهبى تطالب النقابة بوقف عرض فيلمها الجديد في مصر

تقدم محامي الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بطلب إلى نقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية في مصر لوقف تصاريح عرض أحدث أفلامها "أشباح أوروبا" في دور العرض السينمائية.
وجاء طلب الإيقاف الذي تقدم به محاميها، ياسر قنطوش، بسبب عدم حصول هيفاء وهبي علي أجرها من الشركة المنتجة لفيلم "أشباح أوروبا"، والذي يشرف على إنتاجه مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، والتي اتهمته مؤخرا بسرقة مبلغ 63 مليون جنيه من حسابتها البنكية في مصر بموجب التوكيلات القانونية التي حررتها له، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.
من جانبه، أكد رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بنقابة المهن الموسيقية، علي الشريعي، أن النقابة أوقفت بالفعل تصاريح العمل لحين حل الأزمة بين الطرفين المتنازعين، وهو نفس القرار الذي اتخذته نقابة المهن التمثيلية.
وكانت الشركة المنتجة لفيلم "أشباح أوروبا" أعلنت مؤخرا أنها تسعى لعرضه خلال الفترة المقبلة، ليكون أول الأعمال السينمائية التي تفتتح الموسم السينمائي بعد فك الحظر بسبب فيروس "كورونا" المستجد.
فيلم "أشباح أوروبا" يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، من إخراج محمد حماقي.