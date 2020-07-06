مهرجان العين السينمائي يفتح باب المشاركة في دورته الثالثة بمسابقة خاصة عن فيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يوليو 2020 04:47 مساءً - أعلن مهرجان "العين السينمائي"، عن فتح باب تسجيل الأفلام المشاركة في دورته الثالثة والتي ستنطلق في مدينة العين 23 يناير 2021، ووجه إدارة المهرجان دعوته للسينمائيين الإماراتيين والخليجين والمقيمين في دولة الإمارات لتقديم أفلامهم، ليكون منصة لاكتشاف وتقديم أفضل إنتاجات ومواهب السينما في المنطقة، وسيبدأ المهرجان تلقي طلبات الأفلام المنافسة على الجوائز في فئات الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة ضمن مسابقاته الرسمية الستة: "الصقر الإماراتي الطويل والقصير" و"الصقر الخليجي الطويل والقصير" و"الصقر لأفلام الطلبة" و"الصقر لأفلام المقيمين".

شعار مهرجان العين السينمائي

وسيُغلق باب التقديم 10 نوفمبر 2020، كما يمكن للمشاركين العثور على نموذج التقديم، والاطلاع على كل التفاصيل والقواعد واللوائح الخاصة بتقديم الطلبات للدورة الثالثة من خلال الموقع الإلكتروني: www.alainfilmfest.com.

وحول الاستعداد لتجهيزات الدورة الثالثة من المهرجان، واستقبال واختيار عدد الأفلام المشاركة، قال عامر سالمين المري، مؤسس ومدير عام المهرجان: يستمر "العين السينمائي" في تقديم كل ما هو مميز ومختلف من مبادرات ومسابقات في خدمة "الفن السابع"، ودعم الفيلم المحلي والخليجي، ولا يزال مستمراً أيضاً في دعم الشباب وإبراز أعمالهم السينمائية عبر شاشات المهرجان، لافتاً إلى أنه رغم تأثير "كورونا" على صناعة السينما وإقامة المهرجانات، إلا أن "العين السينمائي" تحدى الفيروس المستجد، وأعلن عن إقامة المهرجان مع وضع خطط جديدة في حال استمر الوضع كما هو عليه، سواء بالالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية، أو إقامة المهرجان "أونلاين" مثل بعض المهرجانات العالمية الأخرى، التي اتخذت من العالم الافتراضي منصة لإطلاق فعالياتها.

وأوضح مدير المهرجان، أنه في ظل ما يعانيه صناع السينما في عصر "كورونا" من تأجيل وإلغاء تصوير الأعمال، فلقد طرح "العين السينمائي" منذ فترة طرحه مسابقة جديدة واستثنائية تحت عنوان "اصنع فيلمك في زمن كورونا"، حيث جاءت فكرة استحداث هذه المسابقة لتتماشى مع الأوضاع الجديدة التي يعيشها العالم مع جائحة "كوفيد 19"، وتأتي المبادرة لتشجيع المواهب المبدعة المحليين والمقيمين في الإمارات، على الاستمرار في صنع أفلامهم وتحفيز إبداعهم في سرد قصص تعكس حياة الحجر الصحي واستثمار البقاء المنزلي في صنع أفلام من البيت لعرضها في الدورة الثالثة من المهرجان، بأفكار جديدة ومختلفة تظهر التغيرات التي طرأت على نمط الحياة بشكل عام، مؤكداً أنه تم تمديد فترة تقديم الأفلام حتى 10 نوفمبر، وهو نفس أخر موعد لتقديم أفلام المسابقات الرسمية الأخرى للمهرجان.

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ومن ضمن الشروط التي وضعتها إدارة "العين السينمائي" للمسابقة، أن تكون مدة الفيلم تتراوح بين 3 دقائق إلى 15 دقيقة، والمشاركة متاحة للإماراتيين ولجميع المقيمين في الدولة من مختلف الجنسيات وأن تكون مواضيع الأفلام عن تأثير وباء "كوفيد 19" على الحياة، وتتضمن المسابقة جائزتين: جائزة أفضل فيلم بقيمة 10 آلاف درهم وجائزة أفضل فكرة بقيمة 5 آلاف درهم، حيث تذهب الجوائز لمخرجي الأفلام.

يذكر أن "العين السينمائي" عرض في دورته الثانية، 54 فيلماً شاركت ضمن المسابقات الرسمية للمهرجان، منها 15 فيلماً في عرضه العالمي الأول، مثلت الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان، وحازت الأفلام الفائزة على 10 جوائز في مسابقات المهرجان المتعددة، وعرض أيضا 4 أفلام روائية طويلة حائزة على العديد من الجوائز عالمياً ضمن برنامج أفلام سينما العالم، وشهد المهرجان أيضاً نقلة نوعية في دورته الثانية بإقامة حفلي الافتتاح والختام في المعلم التاريخي "قلعة الجاهلي" في مدينة العين، ونجح باستقطاب الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" الذي حظي بصدى كبيراً خلال عرضه.

كما كرم المهرجان، في دورته الثانية 5 سينمائيين بارزين إماراتيين وخليجيين وعرب هم الفنان البحريني الراحل علي الغرير والفنان المصري أحمد بدير والفنان الكويتي طارق العلي والفنانة الإماراتية مريم سلطان والفنان الإماراتي ضاعن جمعة، ولاقى المهرجان نجاحاً كبيراً في دورته الثانية من حيث التنظيم وجودة الأفلام المشاركة بشهادة الضيوف الخليجيين والعرب والأجانب.

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