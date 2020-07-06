محمد علاء يطالب جمهوره بالدعاء لوالدته

طالب الفنان محمد علاء جمهوره ومحبوه بالدعاء لوالدته، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتب "علاء" عبر صفحته قائلا : "دعواتكم لأمي هتعمل عملية قلب مفتوح بكره الصبح"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنين لوالدته الشفاء العاجل.
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ويذكر ان الفنان محمد علاء خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "جمع سالم" للنجمة زينة، وتدور أحداثه في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتور القلب مريم التي تواجه أمور شتىفي حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.
كما شارك أيضا في مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.
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