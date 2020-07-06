آخر لقاء إذاعي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي غدًا على موجات الأغاني

تعيد إذاعة الأغاني آخر لقاء إذاعي للفنانة الراحلة رجاء الجداوى، الذى تم إذاعته في عيد ميلادها الأخير، و الذي قام الفنان سمير صبرى بتسجيله في منزلها.



وقال المخرج محمد تركي، إن النجم سمير صبري استدعاه لمنزله فور نشر خبر رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وذلك

ليعيد إذاعة الحلقة غدا الثلاثاء 7يوليو، والتى كانت مخصصة للنجمة كارول سماحة، إلا أن سمير صبري أصر على إذاعة آخر حلقة لرجاء الجداوي تكريما لروحها.

وطلب من المخرج محمد تركي تشغيل الحلقة ليستمع إليها، و

قال تركي إن النجم سمير صبري لم يتمالك نفسه و لا دموعه وأخذ يجهش بالبكاء حزنا على رحيلها.

وتابع تركين أنه واجهه صعوبة في تسجيل مقدمة جديدة لهذه الحلقة المعادة، نظرا للحالة النفسية السيئة التي عاني منها سمير صبري يوم رحيل القديرة رجاء الجداوي.



الحلقة ستذاع على موجات الأغاني غدا الثلاثاء ٧ يوليو في تمام الرابعة عصراً .

