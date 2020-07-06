الجمعة.. حفل غنائي لمحمود العسيلي من "البلكونة"

يستعد الفنان محمود العسيلي لحفله الغنائي الأول "أون لاين"، بتقنية يوتيوب، وأطلق عليها "حفلة في البلكونة"، والذي أعلن عنها في وقت سابق عبر حساباته الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

من المقرر إذاعة الحفل يوم الجمعة الموافق 10 يوليو في تمام الساعة العاشرة مساءً، يأتي الحفل هو الظهور الأول للعسيلي منذ بادية جائحة كورونا ووقف الأنشطة الفنية والحفلات الغنائية، ليخرج لجمهوره

بأول حفل غنائي عبر "يوتيوب".

يذكر أن آخر صدارات العسيلي الغنائية من خلال أغنية "جنة تكفينا" التي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 5 مليون مشاهدة، كلمات : يمنى العسيلي ألحان : محمود العسيلي توزيع : أمير هداية.