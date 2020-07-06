بعد تداول خبر وفاتها.. حفيد نبوية السيد: نفسي تتكرم لأنها تستاهل

أعرب الفنان الشاب محمد المصري عن حزنه لعدم معرفة الجمهور بوفاة جدته الفنانة نبوية السيد منذ سنوات عدة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتب "المصري" عبر صفحته قائلًا: "نفسي تتكرم لأنها تستاهل.. أنا للأسف فتحت الفيس بوك بعد أكتر

من اتصال ناس بتعزيني في جدتي أنها اتوفت النهارده.. يا جماعة هي متوفية بقالها كتير.. شكرًا لكل ناس اللي كلمتني".

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وتابع: "وأنا مبسوط أن ليها نصيب ف الدعاء وأن ناس تفتكرها.. بس اللي متسغربة

واللي زعلان عليه.. ان ناس كتير متعرفش أنها متوفية بقالها كتير.. احنا كعائلتها كل اللي طالبينه انها تتكرم زي كل الفنانين لو في حسيت انك ضحكت من قلبك بسببها شير البوست والدعاء لها.. الفنانة نبوية السيد".

يذكر أن تداول أمس الأحد نشطاء السوشيال ميديا خبر وفاة الفنانة نبوية السيد، وذلك رغم مرور سنوات عدة على وفاتها.