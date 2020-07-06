أعرب الفنان الشاب محمد المصري عن حزنه لعدم معرفة الجمهور بوفاة جدته الفنانة نبوية السيد منذ سنوات عدة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
كتب "المصري" عبر صفحته قائلًا: "نفسي تتكرم لأنها تستاهل.. أنا للأسف فتحت الفيس بوك بعد أكترمن اتصال ناس بتعزيني في جدتي أنها اتوفت النهارده.. يا جماعة هي متوفية بقالها كتير.. شكرًا لكل ناس اللي كلمتني".
وتابع: "وأنا مبسوط أن ليها نصيب ف الدعاء وأن ناس تفتكرها.. بس اللي متسغربةواللي زعلان عليه.. ان ناس كتير متعرفش أنها متوفية بقالها كتير.. احنا كعائلتها كل اللي طالبينه انها تتكرم زي كل الفنانين لو في حسيت انك ضحكت من قلبك بسببها شير البوست والدعاء لها.. الفنانة نبوية السيد".
يذكر أن تداول أمس الأحد نشطاء السوشيال ميديا خبر وفاة الفنانة نبوية السيد، وذلك رغم مرور سنوات عدة على وفاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداول خبر وفاتها.. حفيد نبوية السيد: نفسي تتكرم لأنها تستاهل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.