محمد محيي يجتاز النصف مليون مشاهدة بأغنية "قلت أخونه"

حقق الفنان محمد محيي بأغنيته الجديدة "قلت أخونه" أكثر من نصف مليون مشاهدة، وذلك خلال يومين من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات نور الدين حمدي،

ألحان:كريم حمدي، توزيع:فهد

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و"قلت أخونه" هي الأغنية الثالثة التي تتضمن ألبومه الجديد "بتاع زمان"، حيث أصدر أغنيتين في مطلع 2020، "سهرانين"

التي اقترب عدد مشاهداتها منالـ 2 مليون مشاهدة، من كلمات :نور الدين حمدي، ألحان: محمد محيي ،توزيع: محمد العشي، الأخرى "فوضت أمري" التي سجلت أكثر من مليون مشاهدة، من كلمات:أشرف أمين، ألحان: محمد محيي، توزيع:محمد العشي.